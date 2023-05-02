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Непейн Федор Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Непейн
Имя
Федор
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
26 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
85418. НЕПЕЙНЪ, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ, 20 л. К. Камышлов. у., Ромыльск. в., с. Еланскаго, рд. Томск. у., Кайлинск. в., въ д. Тугучинѣ; — Томск. О. С., 14 Февр. 911, 140. 152¹ и 1 ч. 1654¹ У., тюр. 2½ г., съ зач. 1 г. предв. заключ. Исп. 26 Мая 911. | 909 81871 169 М.

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