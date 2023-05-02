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Кунаев Константин Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кунаев
Имя
Константин
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
25 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7595. КУНАЕВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, 18 л., г. Ставрополя. Н. С. 4 уч. г. Ставрополя. Ст. 99, лиш. св. 1 г. Исп. 25 июля 923.

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