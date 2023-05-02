Филонов Андрей Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филонов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 305
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10558. ФИЛОНОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 г., Липецк. у., Больш.-Избердеевск. в., с. Озерки. Деж. кам. г. Ростова н/Д. Ст. 88, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 8/ѴІ—26.
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