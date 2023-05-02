Рыпчанков Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыпчанков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8503. РЫПЧАНКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 24 л., Лаишевск. к. Шумбутск. в. Н. С. 1 уч. Чистопольск. к. Ст. ст. 108, 114. лиш. св. 1 г. Исп. 26 февр. 923.
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