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Петров Кузьма Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Кузьма
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
27614. ПЕТРОВ, КУЗЬМА ГЕРАСИМОВИЧ, 35 л. Гр. Витебск. у., Щербинск. в., д. Хамищево; — Н. С. 7 уч. Витебск. у. Должн. прест., лиш. св. 1 г., по амн. нак. зам. пр. р. 1 г. Исп. 2 нояб. 920.

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