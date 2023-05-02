Настенко Константин Фокич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Настенко
- Имя
- Константин
- Отчество
- Фокич
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17478. НАСТЕНКО, КОНСТАНТИН ФОКИЧ, 34 л. Гр. Лабинск. отд., с. Ново-Михайловского; — Р. Т. Кубано-Черноморск. обл. Контр-революц. действ., лиш. св. 20 л. Исп. 9 июня 920.
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