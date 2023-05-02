Брандт Густав Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брандт
- Имя
- Густав
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130305. БРАНДТЪ, ГУСТАВЪ ИВАНОВЪ. Раб. г. Шлока, Рижск. у., 20 л., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С., 27 Авг. 909, 134, 135, 140 и 4 п. 1643 У., тюр. 1½ г. Исп. 26 Окт. 909.
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