Ефимов Степан Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефимов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4530. ЕФИМОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 22 л., Благовещенск. у., Песчано-Озерск. в. и с. Амурск. Губсуд. Ст. 184 ч. 1, лини. св. 1 г. 9 м. 15 д. и пор. пр. 2 т. Исп. 19 июля 923.
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