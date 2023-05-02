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Бабичев Кирилл Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабичев
Имя
Кирилл
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
20 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
289. Бабичев Кирилл Петрович 23 л., Славгородск. окр., с. Купина. В. Т. 12 стр. див. Ст. 1 ч. 9 П. В. П. лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 20/ѴІІ—26.

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