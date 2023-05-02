Фастунов Митрофан Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фастунов
- Имя
- Митрофан
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 296
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10262. ФАСТУНОВ МИТРОФАН НИКИТИЧ, 29 л., Хоперск. окр., Луковск. в., хутора Подосинского. Сталинградск. Губсуд. Ст. 1 ч. 76, лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 2/ѴІ—26.
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