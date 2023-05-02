Шишкин Фрол Евлампиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шишкин
- Имя
- Фрол
- Отчество
- Евлампиевич
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 287
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30531. ШИШКИН, ФРОЛ ЕВЛАМПИЕВИЧ, 28 л. Гр. Орловск. у., Гороховск. в., д. Уткачи; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 23 дек. 920.
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