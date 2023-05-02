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Осипов Сергей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осипов
Имя
Сергей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
11 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7274. ОСИПОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, 27 л., Новоторжск. у., Баранегорск. в., д. Ново. Н. С. 17 уч. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. ≪б≫, лиш. св. 2 г. и пор пр. 5 л. Исп. 11 апр. 923.

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