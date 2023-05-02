Осипов Сергей Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осипов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7274. ОСИПОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, 27 л., Новоторжск. у., Баранегорск. в., д. Ново. Н. С. 17 уч. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. ≪б≫, лиш. св. 2 г. и пор пр. 5 л. Исп. 11 апр. 923.
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