Кетхудов Сергей Георгиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кетхудов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Георгиевич
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4551. КЕТХУДОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 23 л., б. г. Петрограда. В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. при отд. кав. бриг. Ст. ст. 105, 1 ч. 113, 1 ч. 114, 116, 187, 205 п. «б», 207, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 3/І—24.
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