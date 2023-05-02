Броштейн Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Броштейн
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36089. БРОШТЕЙНЪ, ИВАНЪ СТЕПАновъ. Мщ. г. Роменъ, см. Белевскій, Иванъ Іосифовъ, именующ. дворян. Вилен. г. Ковен. у., Рѣдькинъ, Степанъ Ивановъ, каз. Троицкой ст., Терск. обл., Шкробатъ, Иванъ Никитовичъ, мщ. с. Коровенцы, Ромен. у. и Яковенковъ, Яковъ Ивановъ (Ш кв. 909).
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