Амин-Оглы Магомет
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Амин-Оглы
- Имя
- Магомет
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44849. АМИНЪ-ОГЛЫ, МАГОМЕТЪ. Под. с., жит. с. Гимръ, Кайсубулинск. уч., Аварск. окр., 10 л.; — М. С. Петров. Мир. отд., Дагестан. обл., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 8 Янв. 905.
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