Логунов Евсей Исааков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Логунов
- Имя
- Евсей
- Отчество
- Исааков
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 433
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12158. логуновъ, евсей исааковъ. Мщ. г. Бахмѵта, 19 л., рд. въ г. Славянскѣ, Изюмск, у.; — Харьков. С. ІІ., 53, 3 п. 57, 60, 1 п. 129 и 2 п. 132 Уг. У., крѣп. 10 м, Исп. 15 Дек. 908.
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