Лобанкин Павел Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лобанкин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- __ июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 104311. ЛОБАНКИНЪ, ПАВЕЛЪ АФАНАСЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Тюменск. у., Велижанск. в., д. Самарьяна, уч. Никитинской Согры, 31 г., рд. Сердоб. у., Рѣпьевск. в., въ с. Долгоруковѣ; — Саратов. О. С., 121, 124, 14 и 3 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр тюр. 1 г. и 4 м. Исп. въ Іюнѣ 909. 900 20534 172 М. | 99 98282 1651 У.
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