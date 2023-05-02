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Лобанкин Павел Афанасьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лобанкин
Имя
Павел
Отчество
Афанасьев
Дата исполнения приговора
__ июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
104311. ЛОБАНКИНЪ, ПАВЕЛЪ АФАНАСЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Тюменск. у., Велижанск. в., д. Самарьяна, уч. Никитинской Согры, 31 г., рд. Сердоб. у., Рѣпьевск. в., въ с. Долгоруковѣ; — Саратов. О. С., 121, 124, 14 и 3 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр тюр. 1 г. и 4 м. Исп. въ Іюнѣ 909. 900 20534 172 М. | 99 98282 1651 У.

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