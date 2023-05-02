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Барков Василий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барков
Имя
Василий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
1813. БАРКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 25 л., Тверск. у., Микулинск. в., с. Микулино-Городище. Тверск. губсуд. Ст. ст. 105, 1 ч. 112, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 7 сент. 924.

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