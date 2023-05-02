Квецинский Станислав Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Квецинский
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21505. КВѢЦИНСКІЙ, Станиславъ Францевъ. Мѣщ., 22 л.; род. и жилъ Остров. у., въ п. Брокъ; приг. М. С. г. Острова, по 3 п. 170¹ ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. Исп. 5 Марта 1885 г.
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