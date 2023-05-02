Варакина Марфа Гаврилова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Варакина
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Гаврилова
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143807. ВАРАКИНА. МАРФА ГАВРИлова, К. Алексинск. у., Яковлевск. в., с. Вишенокъ, 36 л., рд. Медын. у., въ в. и с. Плюсковѣ; — Москов. О. С 11 Сент. 909, 121, 124, 134, 135, 2 п. 571 и 1 ч. 576 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 3½ г. Исп. 17 Окт. 909.
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