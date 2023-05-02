Плюро Юлиан Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плюро
- Имя
- Юлиан
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34621. ПЛЮРО, ЮЛІАНЪ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос, пр., 28 л., рд. Поневѣж. у., Липковск. в., въ д. Лумбеляхъ; — Ковенск. О. С. (въ 5 р.), 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 М. Исп. 11 Марта 905. | 903 65674 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 110515. | 98 96522 1651 У. | 97 43962 173 М. | 96 31653 170¹ М.
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