Захаревич Феликс Мартынов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаревич
- Имя
- Феликс
- Отчество
- Мартынов
- Дата исполнения приговора
- 27 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132808. ЗАХАРЕВИЧЪ, ФЕЛИКСЪ МАРТЫНОВЪ. К. Поневѣжск. у., Кракиновск. в., д. Родды, 24 л.; — СПБ. Ст. М. С. 5 уч. 27 Іюля 909, 169 и 3 п. 170 М., тюр. 4½ м. Исп. 27 Іюля 909. | 909 38561 169 М.
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