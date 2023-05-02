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Захаревич Феликс Мартынов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захаревич
Имя
Феликс
Отчество
Мартынов
Дата исполнения приговора
27 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
132808. ЗАХАРЕВИЧЪ, ФЕЛИКСЪ МАРТЫНОВЪ. К. Поневѣжск. у., Кракиновск. в., д. Родды, 24 л.; — СПБ. Ст. М. С. 5 уч. 27 Іюля 909, 169 и 3 п. 170 М., тюр. 4½ м. Исп. 27 Іюля 909. | 909 38561 169 М.

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