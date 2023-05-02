Байков Федор Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 689. БАЙКОВЪ, ФЕДОРЪ ИЛЬИНЪ (онъ же Мироновъ и Шиловъ), 32 л. Сс.-пос. Канск. у., Абанск. в., д. Ключинской, рд. въ г. Москвѣ; — Иркутск. С. П., 17 Марта 910, 152, 977 и 1647 У., каторж. раб. 6 м. Исп. 9 Нояб. 910. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 1417, катор. постан. по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 906 г. № 73381. | 906 75381 1459 У. и У. о сс. | 95 84671 1647 У. | 89 90121 1647 У. | 92 105503 1653 У. | 88 66908 1647 У. | 91 35371 1647 У. | 87 39955 169 М.
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