Миллер Давид Давидович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Миллер
- Имя
- Давид
- Отчество
- Давидович
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26632. МИЛЛЕР, ДАВИД ДАВИДОВИЧ, 51 г. Гр. Марксштадтск. у., с. Болро; — Р. Т. Обл. немц. Повол. Невыпол. налог., пр. р. 6 м. Исп. 20 сент. 920.
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