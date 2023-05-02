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Миллер Давид Давидович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Миллер
Имя
Давид
Отчество
Давидович
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
26632. МИЛЛЕР, ДАВИД ДАВИДОВИЧ, 51 г. Гр. Марксштадтск. у., с. Болро; — Р. Т. Обл. немц. Повол. Невыпол. налог., пр. р. 6 м. Исп. 20 сент. 920.

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