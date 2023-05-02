Васютинский Софрон Федосеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васютинский
- Имя
- Софрон
- Отчество
- Федосеев
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82058. ВАСЮТИНСКІЙ, СОФРОНЪ ФЕдосеевъ (Федоровъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Могилев. у., в. и м. Шаргорода, 27 л.; — М. С. 2 уч. Могилев. окр., Подольск. г., 170¹ и 3 п. 171 М., тюр. 3 м. Исп. 26 Апр. 908. | 905 66164 172 М. | 99 90483 1647 У. | 905 531 1 1 1655 У. | 98 75892 169 М. | 902 1316 172 М.
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