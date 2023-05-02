Затоцкий Алексей Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Затоцкий
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1148. ЗАТОЦКИЙ, АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 26 л. Гр. Островск. у., Грибуневск. в., д. Макарино;— Псковск. ГубРевтриб. Конокрад., лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 28 окт. 922.
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