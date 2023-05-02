Данилов Игнатий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилов
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131914. ДАНИЛОВЪ, ИГНАТІЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Весьегон. у., Кесемск. в., д. Грязной Поповки, 30 л.; — Новгород. О. С. 25 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 27 Окт. 909. | 906 69567 169 М. | 906 47796 169 М.
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