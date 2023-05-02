Китабов Гариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКитабов Гариф

Китабов Гариф

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Китабов
Имя
Гариф
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 170
Источник
Скан
Оригинальная запись
5965. КИТАБОВ ГАРИФ, 32 л., Белебеевск. к., Ахуновск. в., д. Ст. Кузеева, Главсуд Башкирск. АССР, Ст. 91 ч. 2, лиш. св. 2 г., Исп. 27 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close