Жданенко Григорий Назарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жданенко
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Назарович
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3077. ЖДАНЕНКО ГРИГОРИЙ НАЗАРОВИЧ, 47 л., б. Кубанск. обл. б. Ставропольск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 7 л. 6 м. 20 д. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 25/ІѴ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.