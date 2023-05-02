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Занцинский Тимофей Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Занцинский
Имя
Тимофей
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
05 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 156
Источник
Скан
Оригинальная запись
5745. Занцинский Тимофей Трофимович, 27 л., Великолуцк. у., Новск. в., д. Зиморево. Н. С. 12 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 5 янв. 926.

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