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Климачев Николай Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Климачев
Имя
Николай
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
47440. КЛИМАЧЕВЪ, НИКОЛАЙ СЕРГѢевъ. К. Покров. у., Филипповск. в., с. Зарѣчья, 18 л.; — У. Чл. О. С., по Покров. у., 4 п. 14 и 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. и 20 дн. Исп. 30 Мая 905.

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