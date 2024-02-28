Климачев Николай Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Климачев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47440. КЛИМАЧЕВЪ, НИКОЛАЙ СЕРГѢевъ. К. Покров. у., Филипповск. в., с. Зарѣчья, 18 л.; — У. Чл. О. С., по Покров. у., 4 п. 14 и 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. и 20 дн. Исп. 30 Мая 905.
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