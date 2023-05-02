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Анисимов Дмитрий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анисимов
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
01 август 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
460. Анисимов Дмитрий Иванов., 22 л., Орловск. г., г. Волхова. Н. С. 1 уч. Волховск. у. Ст. 3 ч. 165, л. с. 1½ г., п. п. 2 г. 1 авг. 927.

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