Пак Даниил Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пак
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8296. ПАК ДАНИИЛ СЕМЕНОВИЧ, 42 л., Завитинск. у., Екатерино-Никольск. в., с. Благословенного. Амурск. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 10 мая 924.
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