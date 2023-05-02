Шимкус Франц Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шимкус
- Имя
- Франц
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 277
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51870. ШИМКУСЪ, ФРАНЦЪ ОСИПОВЪ. К. Россіен. у. и в., 38 л.; — Рижск. О. С., 169, 2 и 5 п. 170 М., 149, 152, 1140 и 1141 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 7 Мая 905.
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