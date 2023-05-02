Савицкий Виктор Лукьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савицкий
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Лукьянов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 362
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 107581. САВИЦКІЙ, ВИКТОРЪ ЛУКЬЯНОВЪ (онъ же Будзишевскій). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Новоградволынска, 40 л., рд. въ д. Синявкѣ, Чудновск. в., Житомір. у.; — Житомір. О. С., 114, 119, 9 и 1654¹ У., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 15 Іюня 909. | 905 63720 1655 У. | 90 95118 170 М. | 902 47969 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. 105687. | 97 95456 1647 У. | 89 72090 1647 У. | 91 145169 1647 У. | 89 15700 169 М.
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