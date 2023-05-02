Павлов Алексей Федотович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Федотович
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8171. ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВИЧ, 23 л., Верхне-Удинск. аймака, Ново-Брянск. в. и с. Н. С. 15 уч. Верхне-Удинск. у. Ст. 180, лиш. св. 3 м. и пор. пр. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 4 дек. 924.
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