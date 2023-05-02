Штука Карл
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Штука
- Имя
- Карл
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 322
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 117004. ШТУКА, КАРЛЪ, (внѣбр.), 24 л. К. Ченстохов. у., гм. Гута Старая, д. Бржезины; — Петроков. О. С., 19 Марта 911, 152 и 1454 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 7 Марта 911 г. (2 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г., каторж. раб. 12 л. Исп. 26 Мая 911. | 909 111930 1 ч. 1647 У. | 906 32916 169 М. | 906 46007 169 М.
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