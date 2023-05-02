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Прикатов Кузьма Капитонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прикатов
Имя
Кузьма
Отчество
Капитонович
Дата исполнения приговора
22 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
10097. Прикатов Кузьма Капитонович, 22 л., Смоленск. у., Зверовичск. в. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 142, 197, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 22/ІІІ—26.

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