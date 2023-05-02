Лоткин Семен Моисеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лоткин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Моисеевич
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8254. ЛОТКИН СЕМЕН МОИСЕЕВИЧ, 21 г., г. Саратова. Саратовск. Губсуд. Ст. 195, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 ноября 923.
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