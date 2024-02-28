Романовский Исидор
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романовский
- Имя
- Исидор
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 342
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39578. романовскій, исидоръ (внѣбр.) (онъ же Подлазникъ). К. Минск. у., Старосельск. в., д. Птича, 21 г.; — Минск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 17819, арест. отд. 1 г. Исп. 5 Нояб. 907. | 906 38827 169 М. | 904 91419 169 М. | 905 42612 169 М.
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