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Иванов Афанасий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Афанасий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
2629. ИВАНОВ, АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ, 67 л. Гр. г. Лодейного Поля; — Н. С. 1 уч. Тихвинск. у. Кража, прин. раб. 2 г. Исп. 11 авг. 919.

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