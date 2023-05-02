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Кудрявцев Сергей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрявцев
Имя
Сергей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
1734. КУДРЯВЦЕВ, СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, 20 л. Гр. Можайск. у., Кукаринск. в., д. Ново-Покровского;—Московск. Ревтриб. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 2 г. 1 п. и пор. пр. 2 г. Исп. 14 нояб. 922.

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