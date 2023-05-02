Кудрявцев Сергей Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудрявцев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 14 ноябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1734. КУДРЯВЦЕВ, СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, 20 л. Гр. Можайск. у., Кукаринск. в., д. Ново-Покровского;—Московск. Ревтриб. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 2 г. 1 п. и пор. пр. 2 г. Исп. 14 нояб. 922.
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