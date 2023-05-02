Королев Константин Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Константин Гаврилович

Королев Константин Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Королев
Имя
Константин
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4995. КОРОЛЕВ КОНСТАНТИН ГАВРИЛОВИЧ, 43 л., Тулунск. у., Б. Мамырск. в., с. Кежмы. Иркутск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 8 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close