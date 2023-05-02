Косарев Егор Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Косарев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5294. КОСАРЕВ, ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ, 25 л. Гр. Слободск. у., Георгиевск. в., д. Титихилы; — Н. С. 7 уч. Слободск. у. Подлог, лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 8 д. пр. з. Исп. 20 апр. 920.
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