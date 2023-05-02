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Акиндаев Чайжин Вангин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акиндаев
Имя
Чайжин
Отчество
Вангин
Дата исполнения приговора
17 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
303. Акиндаев Чайжин Вангин, 46 л., Бур.-МонгольСк. АССР, Агинск. аймака и хошуна. Главсуд Бурято-Монгольск. АССР Ст. ст. 119, 120, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 17 мар. 926.

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