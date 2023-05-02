Бартос Яков Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бартос
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129892. бАРТосъ, яковъ іосифовъ. К. Мѣховск. у., гм. Велько-Загурже, д. Упіевъ, 22 л.; — Варшав. С. Н., 114, 133, 134, 135, 9 и 3 ч. 309 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 907 г. № 604, арест. отд. 1 г. Исп. 24 Іюня 909.
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