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Лебедев Александр Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебедев
Имя
Александр
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
25890. ЛЕБЕДЕВ, АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ, 28 л. Гр. Сарапульск. у., Шарканск. в., д. Быгово; — Н. С. 11 уч. Сарапульск. у. Побег, лиш. св. 1 г. по амн. от нак. освоб.

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