Клевцов Василий Данилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клевцов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Данилович
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5985. КЛЕВЦОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ, 33 л., Пинск. у., Луненск. в., д. Вульки, Н. С. 7 уч. Могилевск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г., Исп. 19 ноября 923.
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