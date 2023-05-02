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Клевцов Василий Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клевцов
Имя
Василий
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
5985. КЛЕВЦОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ, 33 л., Пинск. у., Луненск. в., д. Вульки, Н. С. 7 уч. Могилевск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г., Исп. 19 ноября 923.

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