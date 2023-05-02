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Романов Алексей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романов
Имя
Алексей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
06 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8306. РОМАНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 17 л., Рд. в Ковенск. г., г. Поневеже. Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 92, 188, 189, лиш. св. 2 г. Исп. 6 апр. 923.

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