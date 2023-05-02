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Булатошвили Иова Пидов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Булатошвили
Имя
Иова
Отчество
Пидов
Дата исполнения приговора
16 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
45470. БУЛАТОШВИЛИ, ІОВА ПИДОВЪ. К. изъ сс.-посел. Тюкалин. у., Драгунск. в., с. Лѣсковъ, 40 л., рд. Горійск. у., Тиговск. в., въ д. Гари-Ставѣ; — М. С. 1 уч. Тюкалин. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 16 Мая 905.

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