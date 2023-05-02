Булатошвили Иова Пидов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булатошвили
- Имя
- Иова
- Отчество
- Пидов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45470. БУЛАТОШВИЛИ, ІОВА ПИДОВЪ. К. изъ сс.-посел. Тюкалин. у., Драгунск. в., с. Лѣсковъ, 40 л., рд. Горійск. у., Тиговск. в., въ д. Гари-Ставѣ; — М. С. 1 уч. Тюкалин. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 16 Мая 905.
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